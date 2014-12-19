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货币新闻 | 2014年 12月 19日 星期五 21:37 BJT

表格：加拿大11月CPI较减少0.4%，较上年同期上升2.0%

路透12月19日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大11月消费者物价指数(CPI)较前月减少0.4%，较上年同期上升2.0%

* 加拿大11月核心CPI较前月下滑0.2%，较上年同期上升2.1%

* 加拿大11月经季节调整CPI较前月下滑0.2%，10月为上升0.1%

较上月(%) 较上年同期(%)

11月 10月 11月 10月

整体CPI -0.4 +0.1 +2.0 +2.4

加拿大央行核心CPI -0.2 +0.3 +2.1 +2.3

经季节调整 -0.2 +0.1 -- --

注：路透调查分析师预测11月CPI中值为较前月下滑0.2%，较上年同期上升2.2%；核心CPI较上月增加0.1%，较上年同期上涨2.4%。(完)
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