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货币新闻 | 2014年 12月 19日 星期五 21:41 BJT

表格：加拿大10月零售销售持平，保持428.5亿加元的纪录高位

路透12月19日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大10月零售销售较前月持平，保持428.5亿加元(379.4亿美元)的纪录高位，因汽车及汽油销售下降，抵消其他多数行业的涨幅。

汽车和配件经销商销售下降0.6%，加油站销售下降1.1%，建筑材料和园艺设备以及供应分支增长2.0%；就销量来说，零售销售持平。

(百分比变动) 10月 10月 9月(修正值) 9月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 0.0 +4.9 +0.8 +0.8

扣除汽车/零部件 +0.2 +3.3 0.0 0.0

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期10月整体零售销售下降0.2%，扣除汽车销售成长0.2%。(完)
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