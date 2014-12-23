表格：美国11月个人支出较前月增加0.6%，预估为增加0.5%

路透12月23日 - 美国商务部周二公布：

* 美国11月个人支出较前月增加0.6%(预估为增加0.5%)，10月为增长0.3%(前值为增长0.2%)

* 11月个人所得较前月增加0.4%(预估为增加0.5%)，10月为上升0.3%(前值为增加0.2%)

* 11月核心PCE物价指数为持平(+0.0083; 预估为上升0.1%)，10月为上升0.2%，前值为上升0.2%

* 11月整体PCE物价指数下跌0.2%(-0.1722)，此为2008年12月来最低读数，10月为持平(前值为上升0.1%)

以下为具体数据： 未经通胀调整：

11月 10月 9月 8月

个人所得 0.4 0.3 0.2 0.3

个人支出 0.6 0.3 0.2 0.6

储蓄率(%) 4.4 4.6 4.5 4.7 经通胀调整：

个人支出 0.7 0.2 0.2 0.7

耐用品 2.3 0.4 -0.8 2.4

非耐用品 1.0 0.1 持平 0.6

服务 0.4 0.2 0.4 0.4

可支配收入 0.5 0.3 0.1 0.3 个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

11月 10月 9月 8月 较前月变动：

PCE物价指数 -0.2 持平 0.1 持平

核心PCE物价指数 持平 0.2 0.1 0.1 较上年同期变动：

PCE物价指数 1.2 1.4 1.4 1.5