表格：美国11月个人支出较前月增加0.6%，预估为增加0.5%

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透12月23日 - 美国商务部周二公布：
* 美国11月个人支出较前月增加0.6%(预估为增加0.5%)，10月为增长0.3%(前值为增长0.2%)
* 11月个人所得较前月增加0.4%(预估为增加0.5%)，10月为上升0.3%(前值为增加0.2%)
* 11月核心PCE物价指数为持平(+0.0083; 预估为上升0.1%)，10月为上升0.2%，前值为上升0.2%
* 11月整体PCE物价指数下跌0.2%(-0.1722)，此为2008年12月来最低读数，10月为持平(前值为上升0.1%)
以下为具体数据： 未经通胀调整：
11月 10月 9月 8月
个人所得 0.4 0.3 0.2 0.3
个人支出 0.6 0.3 0.2 0.6
储蓄率(%) 4.4 4.6 4.5 4.7 经通胀调整：
个人支出 0.7 0.2 0.2 0.7
耐用品 2.3 0.4 -0.8 2.4
非耐用品 1.0 0.1 持平 0.6
服务 0.4 0.2 0.4 0.4
可支配收入 0.5 0.3 0.1 0.3 个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
11月 10月 9月 8月 较前月变动：
PCE物价指数 -0.2 持平 0.1 持平
核心PCE物价指数 持平 0.2 0.1 0.1 较上年同期变动：
PCE物价指数 1.2 1.4 1.4 1.5
核心PCE物价指数 1.4 1.5 1.5 1.5 个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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