金属期市：铜价上涨，油市及股市回升引发期铜低接买盘

台湾经济指标预测--4月20日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 风险偏好再次浮现，因油价、俄罗斯卢布回稳
* 投资人在年底前结清帐本
路透伦敦12月19日 - 铜价周五上升超过1%，带动其他基本金属上扬，投资人受到油市及股市上涨激励的氛围中，近来的大跌也引发一些低接买盘。
全球股市在今年最后一个完整交易周以上涨作收。美股上日并创下2011年年底以来最大两日涨幅，市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)显然不急于撤出刺激措施而松了一口气。
除此因素之外，油价和俄罗斯卢布均企稳，也是风险偏好重出江湖的原因。
“接近年底时，有逢低买盘以及空头回补。投资人趁价格较疲软的机会进场。当然，全球股市的大涨肯定有支持作用。”Fast Markets研究主管William Adams说。
“油价下跌仍将给金属构成压力，但不会一直都是这样，而且短线已经是超卖了。”
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收高1.3%至每吨6,400美元，但本周周线仍下跌1.4%。
其他金属方面，期镍 收低0.3%至每吨15,600美元。行业消息人士称，中国未来两年的镍铁进口量或将大增，因为中国在印尼的更多项目即将投产。而中国政府对镍铁进口实施零关税的举措，也将带来推动。
三个月期铝 收低0.3%，报每吨1,906.5美元，三个月期锌 收高2.5%，报每吨2,180美元。期铅 收高1.3%，报每吨1,879美元。三个月期锡 收升0.4%，报每吨19,175美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧 浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉 低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票 券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松 状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求， 仅少数小型银行到期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。