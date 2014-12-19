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亚洲 | 2014年 12月 20日 星期六 01:58 BJT

金属期市：铜价上涨，油市及股市回升引发期铜低接买盘

* 风险偏好再次浮现，因油价、俄罗斯卢布回稳

* 投资人在年底前结清帐本

路透伦敦12月19日 - 铜价周五上升超过1%，带动其他基本金属上扬，投资人受到油市及股市上涨激励的氛围中，近来的大跌也引发一些低接买盘。

全球股市在今年最后一个完整交易周以上涨作收。美股上日并创下2011年年底以来最大两日涨幅，市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)显然不急于撤出刺激措施而松了一口气。

除此因素之外，油价和俄罗斯卢布均企稳，也是风险偏好重出江湖的原因。

“接近年底时，有逢低买盘以及空头回补。投资人趁价格较疲软的机会进场。当然，全球股市的大涨肯定有支持作用。”Fast Markets研究主管William Adams说。

“油价下跌仍将给金属构成压力，但不会一直都是这样，而且短线已经是超卖了。”

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收高1.3%至每吨6,400美元，但本周周线仍下跌1.4%。

其他金属方面，期镍 收低0.3%至每吨15,600美元。行业消息人士称，中国未来两年的镍铁进口量或将大增，因为中国在印尼的更多项目即将投产。而中国政府对镍铁进口实施零关税的举措，也将带来推动。

三个月期铝 收低0.3%，报每吨1,906.5美元，三个月期锌 收高2.5%，报每吨2,180美元。期铅 收高1.3%，报每吨1,879美元。三个月期锡 收升0.4%，报每吨19,175美元。(完)

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(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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