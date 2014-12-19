更正-纽约期市：可可期货因技术图表强劲连升第六天，期糖由升转跌

金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
(更正：因英文原文有误，更正最后一段3月阿拉比卡咖啡期货结算价)
路透纽约/伦敦12月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五连升第六天，本周表现为9月以来最好，因技术图表显示买入信号引发买盘，且投资者担心Olam International 业务扩张将如何影响可可供应。
期糖小幅收低。阿拉比卡咖啡期货连涨第二日，本周一度跌至四个半月低位。
可可期货在上日伦敦市场升穿其100日移动均线后，纽约市场也升穿50日移动均线，呈现了技术性买入信号，加上回补空头，令可可期货的涨势在周五延续。今日伦敦市场升穿在1,988英镑的50%费波纳奇回档技术位后，吸引更多买盘。
伦敦3月可可期货 收高19英镑，或1%，收报每吨1,988英镑。本周大涨5.3%。
纽约3月可可期货 收升15美元，或0.5%，收报每吨2,980美元，本周上涨4.3%，为9月来表现最好的一周。
本周稍早，Olam称，将买入同业Archer Daniels Midland 旗下的可可加工业务，令人担心可可供应。
期糖市场方面，价格原本上升，但当买家转为观望后，价格由升转跌。
ICE-3月原糖期货 收低0.01美分，或0.07%，报每磅14.98美分，周三触及9月24日来最低的14.62美分。
巴西雷亚尔走低，引发巴西生产商卖出美元计价的糖，将其回报以雷亚尔计算最大化。
3月白糖期货 收跌0.30美元，或0.08%，报每吨390.90美元，仍高于周三触及的合约低位383.00美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.35美分，或0.2%，报每磅1.7470美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.7%，报每吨1,929美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月15日当周 24.2 23.4 四周均值(万人) -- 24.725 续请失业金人数(万人) 4月8日当周 202 202.8 1230 美国费城联储制造业指数 4月 25.0 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。