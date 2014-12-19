更正-纽约期市：可可期货因技术图表强劲连升第六天，期糖由升转跌

(更正：因英文原文有误，更正最后一段3月阿拉比卡咖啡期货结算价)

路透纽约/伦敦12月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五连升第六天，本周表现为9月以来最好，因技术图表显示买入信号引发买盘，且投资者担心Olam International 业务扩张将如何影响可可供应。

期糖小幅收低。阿拉比卡咖啡期货连涨第二日，本周一度跌至四个半月低位。

可可期货在上日伦敦市场升穿其100日移动均线后，纽约市场也升穿50日移动均线，呈现了技术性买入信号，加上回补空头，令可可期货的涨势在周五延续。今日伦敦市场升穿在1,988英镑的50%费波纳奇回档技术位后，吸引更多买盘。

伦敦3月可可期货 收高19英镑，或1%，收报每吨1,988英镑。本周大涨5.3%。

纽约3月可可期货 收升15美元，或0.5%，收报每吨2,980美元，本周上涨4.3%，为9月来表现最好的一周。

本周稍早，Olam称，将买入同业Archer Daniels Midland 旗下的可可加工业务，令人担心可可供应。

期糖市场方面，价格原本上升，但当买家转为观望后，价格由升转跌。

ICE-3月原糖期货 收低0.01美分，或0.07%，报每磅14.98美分，周三触及9月24日来最低的14.62美分。

巴西雷亚尔走低，引发巴西生产商卖出美元计价的糖，将其回报以雷亚尔计算最大化。

3月白糖期货 收跌0.30美元，或0.08%，报每吨390.90美元，仍高于周三触及的合约低位383.00美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.35美分，或0.2%，报每磅1.7470美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.7%，报每吨1,929美元。(完)

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