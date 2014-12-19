芝加哥期市：CBOT小麦跌幅创7月来最大，因升至六个月高位后有获利了结

金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌 逾3%，创7月来最大单日跌幅，交易商表示，因价格在周四上涨至六个月 高位后投资者获利了结。 小麦期货结束六日连涨之势，但本周仍上涨超过4%，连升第四周。 农夫增加卖出，令美国现货小麦价格下跌，也向小麦期货施压。在全 球市场，美国小麦价格仍然太昂贵，俄罗斯若因货币危机而实施小麦出口 限制，可能令欧洲或乌克兰小麦得益。 占俄罗斯付运规模大约四分之三的一家俄罗斯谷物出口集团表示，已 暂停接受任何出口买单，直至国内小麦价格下降。 CBOT-3月小麦期货 结算价报6.32-1/4美元，大跌23美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为105,908口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月15日当周 24.2 23.4 四周均值(万人) -- 24.725 续请失业金人数(万人) 4月8日当周 202 202.8 1230 美国费城联储制造业指数 4月 25.0 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。