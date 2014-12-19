芝加哥期市：CBOT小麦跌幅创7月来最大，因升至六个月高位后有获利了结

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌 逾3%，创7月来最大单日跌幅，交易商表示，因价格在周四上涨至六个月 高位后投资者获利了结。 小麦期货结束六日连涨之势，但本周仍上涨超过4%，连升第四周。 农夫增加卖出，令美国现货小麦价格下跌，也向小麦期货施压。在全 球市场，美国小麦价格仍然太昂贵，俄罗斯若因货币危机而实施小麦出口 限制，可能令欧洲或乌克兰小麦得益。 占俄罗斯付运规模大约四分之三的一家俄罗斯谷物出口集团表示，已 暂停接受任何出口买单，直至国内小麦价格下降。 CBOT-3月小麦期货 结算价报6.32-1/4美元，大跌23美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为105,908口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)