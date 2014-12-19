版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 20日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦跌幅创7月来最大，因升至六个月高位后有获利了结

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌
逾3%，创7月来最大单日跌幅，交易商表示，因价格在周四上涨至六个月
高位后投资者获利了结。
    
    小麦期货结束六日连涨之势，但本周仍上涨超过4%，连升第四周。
    
    农夫增加卖出，令美国现货小麦价格下跌，也向小麦期货施压。在全
球市场，美国小麦价格仍然太昂贵，俄罗斯若因货币危机而实施小麦出口
限制，可能令欧洲或乌克兰小麦得益。
    
    占俄罗斯付运规模大约四分之三的一家俄罗斯谷物出口集团表示，已
暂停接受任何出口买单，直至国内小麦价格下降。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报6.32-1/4美元，大跌23美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为105,908口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐