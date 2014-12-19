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市场报道 | 2014年 12月 20日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货持平但本周上涨，受助于美国出口强劲和小麦涨势

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘
几无变动，将稍早因回补空头带动的跌势扭转。交易商说，玉米出口需求
不断上升，也推动玉米期货连续第四周上涨。
    
    小麦期货周五在遭遇抛售之前大幅攀升，这也支持了玉米期货。CBOT
-3月玉米期货 徘徊在周四触及的五个月高位附近。
    
    但总成交量低，且价格在本周也交投在狭窄区间内，多空僵持。芝加
哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周四交易日，玉米成交量为1
92,183口，略高于小麦成交量170,618口，但玉米未平仓合约是小麦未平
仓合约的三倍以上。
    
    本周，3月玉米上涨0.8%，为四周涨势中最小的周度涨幅。
    
    美国农业部称，出口商在过去24小时内卖出总计23.7268万吨美国玉
米，目的地是日本和墨西哥。
    
    欧洲交易商表示，韩国饲料协会在周五结束的标购中买入6万吨玉米
，可选择来源地是美国或是南美。
        
    CBOT-3月玉米合约 小跌1/2美分，结算价报每蒲式耳4.10-1/2美
元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为182,843口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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