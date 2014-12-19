芝加哥期市：CBOT玉米期货持平但本周上涨，受助于美国出口强劲和小麦涨势

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘 几无变动，将稍早因回补空头带动的跌势扭转。交易商说，玉米出口需求 不断上升，也推动玉米期货连续第四周上涨。 小麦期货周五在遭遇抛售之前大幅攀升，这也支持了玉米期货。CBOT -3月玉米期货 徘徊在周四触及的五个月高位附近。 但总成交量低，且价格在本周也交投在狭窄区间内，多空僵持。芝加 哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周四交易日，玉米成交量为1 92,183口，略高于小麦成交量170,618口，但玉米未平仓合约是小麦未平 仓合约的三倍以上。 本周，3月玉米上涨0.8%，为四周涨势中最小的周度涨幅。 美国农业部称，出口商在过去24小时内卖出总计23.7268万吨美国玉 米，目的地是日本和墨西哥。 欧洲交易商表示，韩国饲料协会在周五结束的标购中买入6万吨玉米 ，可选择来源地是美国或是南美。 CBOT-3月玉米合约 小跌1/2美分，结算价报每蒲式耳4.10-1/2美 元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为182,843口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)