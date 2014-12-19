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货币新闻 | 2014年 12月 20日 星期六 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.15%，Nasdaq指数上涨0.36%

路透纽约12月19日 - 美国股市周五连升第三日，标普500指数创下大约两个月来表现最好的一周，因能源股持续反弹。

道琼工业指数 收高26.65点，或0.15%，至17,804.80点；标准普尔500指数 上升9.43点，或0.46%，至2,070.66点；Nasdaq指数 攀升16.984点，或0.36%，至4,765.380点。

本周，美股道指上涨3%，标普500指数劲升3.4%，nasdaq指数攀升2.4%。(完)
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