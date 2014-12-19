国际油市：油价在本周内第二度跳涨5%，受空头回补推升

金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
* 布兰特原油收在61美元上方，美国原油结算价高于56美元
* 美国原油合约到期前的结清头寸提振价格
路透纽约12月19日 - 油价周五在本周第二次跳涨超过5%，空头回补缓解了过去六个月笼罩市场的卖压。假期前低于平常的成交量，放大了攀升走势。
近月美国原油合约到期之前的需求给市场增添柴火，帮助西德克萨斯中质油(WTI)创下8月以来最大涨幅。
这股涨势也帮助指标布兰特原油收盘跌幅为三周内最小。布兰特收在每桶61美元上方，为周三收在重要心理关卡60美元之上以来的的第二次，盘后结算时继续上涨。WTI收在每桶56美元之上，升破位于55美元的阻力位。
“市场供需基本面没有太大改变之下，这股强势上攻让人很意外，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian说。
“我认为WTI近月合约转换，以及本周第二波空头回补已经有点过度。”
不过油价本月仍是下滑的，布兰特原油在12月已跌将近12%，WTI跌将近15%。整体油价比6月高位下跌约50%。
布兰特原油近月合约 收涨2.11美元，或3.4%，报每桶61.38美元。结算后升至62.55。
WTI近月合约 结算上涨2.41美元，报每桶56.52美元，盘中高点为56.91美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校)
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月15日当周 24.2 23.4 四周均值(万人) -- 24.725 续请失业金人数(万人) 4月8日当周 202 202.8 1230 美国费城联储制造业指数 4月 25.0 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。