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市场报道 | 2014年 12月 20日 星期六 06:13 BJT

加拿大股市：能源股带动大盘创下2011年以来最大单周涨幅

路透多伦多12月19日 - 加拿大主要股指周五连涨第四日，并创下三年内最大单周涨幅，因油价持续反弹脱离多年低点，带动能源股大涨推升大盘。

油价周五在本周第二次跳涨超过5%，空头回补缓解了过去六个月笼罩市场的卖压。假期前低于平常的成交量，放大了攀升走势。

能源相关企业Canadian Natural Resources 股价上涨4.7%至36.63加元，安桥(Enbridge) 上涨2.6%至57.55加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨121.51点，或0.85%，报14,468.26点。

该指数本周上涨将近5.4%，为2011年底以来最大的五日涨幅。

能源股大涨抵销了智能手机制造商黑莓 对大盘的拖累。黑莓公布的第三季营收降幅大于预期，股价因而下跌1%至11.55加元。(完)
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