加拿大股市：能源股带动大盘创下2011年以来最大单周涨幅

金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
路透多伦多12月19日 - 加拿大主要股指周五连涨第四日，并创下三年内最大单周涨幅，因油价持续反弹脱离多年低点，带动能源股大涨推升大盘。
油价周五在本周第二次跳涨超过5%，空头回补缓解了过去六个月笼罩市场的卖压。假期前低于平常的成交量，放大了攀升走势。
能源相关企业Canadian Natural Resources 股价上涨4.7%至36.63加元，安桥(Enbridge) 上涨2.6%至57.55加元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨121.51点，或0.85%，报14,468.26点。
该指数本周上涨将近5.4%，为2011年底以来最大的五日涨幅。
能源股大涨抵销了智能手机制造商黑莓 对大盘的拖累。黑莓公布的第三季营收降幅大于预期，股价因而下跌1%至11.55加元。(完)
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月15日当周 24.2 23.4 四周均值(万人) -- 24.725 续请失业金人数(万人) 4月8日当周 202 202.8 1230 美国费城联储制造业指数 4月 25.0 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。