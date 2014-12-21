重温稿-中国金融：新外资银行管理条例颁布，放宽准入和经营人民币业务条件

路透上海12月20日 - 中国周六颁布修改后的外资银行管理条例，适当放宽外资行准入和经营人民币业务的条件，放松了设立分行营运资金，以及人民币业务准入中对开业年限及盈利能力的要求。显示中国正逐步放松对外资行进入中国市场的限制，对外资行管理施行国民待遇。

新华社发布国务院关于修改外资银行管理条例的决定显示，原来条例中要求外商独资银行、中外合资银行在中国境内设立的分行，应当由其总行无偿拨给不少于1亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。但新规去掉了该1亿元的具体限制，仅要求无偿拨给营运资金。

另外，对拟设外商独资银行、中外合资银行的外方唯一或控股股东，原来条例都有在中国境内设立代表处及年限的要求，但新规都去除了这一硬性规定。初次设立分行的，也不再要求在境内设立代表处两年以上。

不仅放松各类新设准入，在外资经营机构进入后经营人民币业务的监管方面，新规也在放松。原规定对经营相关人民币业务，有开业三年以上，提出申请前两年连续盈利的要求，但新规定将开业年限缩减为一年，并且去掉了盈利的要求。

同时规定明确，外国银行的一家分行已经依照条例规定获准经营人民币业务，该外国银行的其他分行申请经营人民币业务的，将没有开业时间的要求。

“现在外资行就是国民待遇了。”北京一位券商分析师认为。