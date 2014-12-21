全球汇市：最近一周美元投机性净多仓降至9月底以来最低--CFTC/路透

路透纽约12月19日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的 数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元净多头仓位，规模降至三个月 来最低。 12月16日止当周，美元净多仓减少逾70亿美元，至346.4亿美元，为9 月底以来最低位。此前一周为421.9亿美元。 这也是美元净多仓自3月21日当周以来单周最大降幅。 美元多仓之前连续10周至少达400亿美元规模的势头嘎然而止。 美元已从稍早涨势中回落，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/ FED)本周政策会议及年底前，锁定获利。 美元指数 周五收高0.4%，周线上涨1.4%，可能是2013年11月初 以来单周最大涨幅。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 45,652 38,067 空头仓 132,579 142,203 净仓位 -86,927 -104,136 欧元(125,000欧元为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 56,179 58,306 空头仓位 182,834 195,218 净仓位 -126,655 -136,912 英镑(62,500英镑为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 37,861 37,695 空头仓位 52,413 61,297 净仓位 -14,552 -23,602 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 18,905 8,971 空头仓位 22,560 31,068 净仓位 -3,655 -22,097 加元(100,000加元为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 32,397 33,406 空头仓位 48,091 47,768 净仓位 -15,694 -14,362 澳元(100,000澳元为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 26,786 17,378 空头仓位 61,039 62,391 净仓位 -34,253 -45,013 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月16日当周 前一周 多头仓位 9,865 9,786 空头仓位 10,504 12,081 净仓位 -639 -2,295 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 郑茵)