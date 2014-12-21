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亚洲 | 2014年 12月 21日 星期日 10:55 BJT

全球汇市：最近一周美元投机性净多仓降至9月底以来最低--CFTC/路透

路透纽约12月19日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的
数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元净多头仓位，规模降至三个月
来最低。

    12月16日止当周，美元净多仓减少逾70亿美元，至346.4亿美元，为9
月底以来最低位。此前一周为421.9亿美元。
    
    这也是美元净多仓自3月21日当周以来单周最大降幅。
    
    美元多仓之前连续10周至少达400亿美元规模的势头嘎然而止。
    
    美元已从稍早涨势中回落，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/
FED)本周政策会议及年底前，锁定获利。
    
    美元指数 周五收高0.4%，周线上涨1.4%，可能是2013年11月初
以来单周最大涨幅。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                12月16日当周         前一周
    多头仓位       45,652            38,067
    空头仓        132,579           142,203
    净仓位        -86,927          -104,136
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                 12月16日当周        前一周
    多头仓位       56,179            58,306
    空头仓位      182,834           195,218
    净仓位       -126,655          -136,912
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                 12月16日当周        前一周
    多头仓位        37,861           37,695
    空头仓位        52,413           61,297
    净仓位         -14,552          -23,602

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                 12月16日当周        前一周
    多头仓位        18,905            8,971
    空头仓位        22,560           31,068
    净仓位          -3,655          -22,097
    
    加元(100,000加元为1口)
                 12月16日当周        前一周
    多头仓位        32,397           33,406
    空头仓位        48,091           47,768
    净仓位         -15,694          -14,362

    澳元(100,000澳元为1口)
                 12月16日当周        前一周
    多头仓位        26,786           17,378
    空头仓位        61,039           62,391
    净仓位          -34,253          -45,013
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                 12月16日当周        前一周
    多头仓位         9,865            9,786
    空头仓位        10,504           12,081
    净仓位          　-639           -2,295 (完)
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 (编译 张若琪 审校 郑茵)
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