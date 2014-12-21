美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为明年6月开始升息较为“合理”

美国旧金山12月19日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五表示，明年美国通胀率可能仍远低于2%目标，但不会阻碍美国联邦储备理事会(美联储)的升息计划。

“目前我认为，2015年6月看来是考虑何时升息的适当时间，”他对Bloomberg Radio表示。明年将轮到他担任美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。

美联储六年来一直维持利率在近零水准，威廉姆斯等联储官员先前表示，在看到通胀向2%目标位水准回升的迹象后才能升息。

但油价暴跌使物价承受下行压力，看来将会促进消费者支出，因此美联储官员正在逐步放弃之前的判断。

“必须视透短期的波动性，着眼于未来一两年的情况，考虑经济将往何处去，”他说。“正如我们所知，货币政策要滞后一两年才能完全起效。”

他认为，这意味着美联储可能在核心通胀率升向2%之前就开始升息。美联储经常将核心通胀率看作是衡量未来总体通胀的指标。

威廉姆斯预测，就业增长好于预期将促使美国经济到明年底将实现充分就业。他并补充说，目前看到了薪资增长加快的初步迹象。

美联储周三表示，将“耐心”等待明年升息，叶伦使用的这一措辞意味着，至少下面两次政策会议还将维持近零利率。

威廉姆斯通常被认为立场居中，这一派的观点与叶伦相近。他表示，叶伦使用这样的语言是为了暗示，美联储距离升息更近一步，但不会在未来几个月行动。

威廉姆斯预测美国经济明年成长2.5-3%，并补充说，“即便海外环境进一步走弱”，像这样高于趋势的成长速度还是有可能达到的。

他表示，虽然欧洲、日本和新兴市场下滑风险会影响美联储首次升息的时间，但更重要的是，这些风险可能影响“我们收紧政策的速度”。(完)