欧元区金融：管委柯恩支持欧洲央行购买政府债券--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布鲁塞尔12月20日 - 欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在周六刊出的访问中称，欧洲央行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。
柯恩指出，欧洲央行已经等得太久，而购买政府公债可能是刺激欧元区经济活动、击退通缩压力的一项手段。
“在这样的背景下，购买主权债券可能证明为有效的工具。”他告诉自由比利时报(La Libre Belgique)。
“自2014年初，我们就一直在低估通缩影响...如果明年初出现负通胀，并陷入通缩漩涡，那对家庭和企业行为的影响可能极为负面。”
欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升0.3% ，远低于欧洲央行设定为低于、但接近2%的通胀目标。
欧洲央行管理委员下次政策会议定于1月22日召开。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。