欧元区金融：管委柯恩支持欧洲央行购买政府债券--报载

路透布鲁塞尔12月20日 - 欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在周六刊出的访问中称，欧洲央行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。

柯恩指出，欧洲央行已经等得太久，而购买政府公债可能是刺激欧元区经济活动、击退通缩压力的一项手段。

“在这样的背景下，购买主权债券可能证明为有效的工具。”他告诉自由比利时报(La Libre Belgique)。

“自2014年初，我们就一直在低估通缩影响...如果明年初出现负通胀，并陷入通缩漩涡，那对家庭和企业行为的影响可能极为负面。”

欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升0.3% ，远低于欧洲央行设定为低于、但接近2%的通胀目标。