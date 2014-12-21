意大利政经：伦齐减税预算案获参议院通过，赢得一次信任投票

* 预算案将送交众议院讨论，必须在年底前通过

* 预算案中包括对低收入者以及企业减税

* 欧盟可能在明年3月要求意大利进一步削减开支

路透罗马12月20日 - 意大利总理伦齐赢得一次信任投票，他的2015年减税预算案周六在参议院获得通过，有待下周众议院的最终批准。

在黎明前不久才结束的会议上，参议院以162-37的投票结果通过了这份财政计划，计划中包括对低收入者减税将近100亿欧元(123亿美元)以及降低企业劳务税。

意大利政府经常求助于信任投票来结束争论和加快立法。如果在这样的投票中失败，政府就必须辞职。根据法律，预算案在年底前必须获得议会通过。

伦齐一直敦促欧盟允许意大利增加财政支出，称这是帮助该国摆脱衰退并降低创纪录失业率的必需之举。作为交换，他将承诺提高劳动力市场和教育体系等领域的开放程度。

他不得不放弃原先预算草案中的一些减税计划，以满足欧盟执委会的要求。执委会要求意大利采取更多行动降低结构性财政赤字。

进一步的紧缩措施或许还是必要的。欧盟执委会曾表示，意大利、法国和比利时可能违反有关公共财政情况的规定，执委会将在明年3月就这三个国家的预算问题作出最终裁定。

路透上月了解到的一份欧盟执委会技术文件称，意大利需要设法再削减最多48亿欧元赤字，因为伦齐提出的额外举措，譬如打击逃税行为，也许效果不彰。

这份预算案的目标是将意大利的赤字控制在相当于国内生产总值(GDP)的2.9%水准，低于欧盟的3%上限规定，也略低于今年3.0%的目标。(完)