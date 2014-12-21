东欧情势：俄罗斯称西方国家的制裁是对克里米亚的“集体性惩罚”

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯外交部周六表示，西方国家对克里米亚地区的新制裁，是对当地居民的一种“集体性惩罚”，因为他们在3月投票中选择加入俄罗斯。俄外交部还表示准备给予报复。
欧盟和美国本周对在克里米亚的投资采取更为严格的限制，目标针对个人、俄罗斯黑海石油和天然气开采以及旅游业。
在3月公投中，97%的投票赞成克里米亚加入俄联邦，俄罗斯总统普京随后签署法令并吞了克里米亚。乌克兰和西方国家一直拒绝承认这项公投为合法。
“美国和欧盟对克里米亚共和国以及Sebastopol市采取新的单方面制裁措施，直接证明西方承认克里米亚重新加入俄罗斯是一致性和自愿的决定，”俄罗斯外交部声明称。
“这是他们为什么选择集体性‘惩罚’的原因，”声明补充说。“这些自称民主的国家在21世纪采取这样的方式，实在令人悲哀。”
美国总统奥巴马周四表示，他已将国会通过的制裁俄罗斯新议案签署为法令，但补充说暂时不打算进一步遏制俄罗斯。不过加拿大周五宣布将对俄采取新一轮的限制。
俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇(Alexander Lukashevich)表示，这样的制裁破坏了政治解决乌克兰东部地区冲突的努力，他并补充说，克里米亚历来是俄罗斯不可分割的一部分。
俄罗斯对先前的制裁措施采取了报复行动，限制从一系列西方国家进口粮食。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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