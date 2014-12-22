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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国11月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京12月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国11月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览
（单位均为吨):
                                11月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       320,308         3.19      6,888.93        3,274,704        14.57
 原铝                           4,904       -87.19      2,459.71          265,788       -10.01
 未锻压镍(精炼镍+合金)          8,580       -18.96     16,253.08          125,034       -18.79
 精炼铅                            20         -0.5      2,752.25              207        -70.1
 精炼锌                        18,909       -74.36      2,043.33          552,476        -1.87
 锌合金                        11,066        -4.82      2,432.28           99,622       -13.37
 精炼锡+锡合金                    372        -58.9     21,626.86            7,549       -44.41

 出口:
 精炼铜                        19,732       -13.75      6,981.67          239,263       -10.69
 原铝                           2,750       -54.78      2,039.66           95,537          3.5
 精炼铅                         4,672       108.95       2,052.5           31,006        60.73
 精炼锌                        29,208    13,452.52      2,222.89          116,229     3,312.84
 未锻压镍(精炼镍+合金)          7,936        35.42     16,523.17          108,165       140.82
 精炼锡+锡合金                      1        -99.2        43,043              940       -62.79

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
 


 (Reporting By xiangjin zeng)
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