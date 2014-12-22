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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国11月成品油进出口数据

路透北京12月22日 - 以下是中国海关总署公布的11月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                11月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     2,370,000          -16        710.88       26,780,000        -26.1
 汽油                             110    37,028.38      1,969.25           33,690     9,566.32
 石脑油                       510,608       158.17        746.84        3,179,786        -5.22
 航空煤油                     269,464       -12.43        835.21        3,558,378       -26.46
 其他煤油                       3,258       -98.46      1,191.77          226,281       -74.42
 柴油                          75,250            -        724.55          340,265            -
 5-7号燃料油                1,247,660       -14.32        549.51       15,790,701       -26.01
 其他燃料油                       468       -96.23         633.7          134,435       -84.92
 液化石油气(LPG)              741,645        76.31        712.72        6,273,519         70.8
 石油焦                       160,676       -63.41        112.49        5,027,451       -41.81
 润滑油                       254,515         5.13      1,254.48        3,022,213        19.93
 沥青                         316,672          4.6        553.81        3,832,512        24.16

 出口
 成品油                     2,440,000         15.8        830.96       26,850,000          3.8
 汽油                         455,383        50.73        937.65        4,546,899         4.25
 石脑油                             -            -             -          132,069       -62.71
 航空煤油                     938,117        48.84        945.18        9,391,180        13.05
 其他煤油                          15       -53.98      1,213.53           28,100    20,051.04
 柴油                         226,243            -        947.04        3,724,690            -
 5-7号燃料油                  793,137       -15.68        571.75        8,353,306       -12.02
 其他燃料油                     4,780       -48.51        998.73           68,446       -90.57
 液化石油气(LPG)              115,787        39.52        758.12        1,303,151        19.45
 石油焦                       189,849        64.03        258.87        2,238,932         4.99
 润滑油                        22,201        65.66      1,831.54          134,691        -5.44
 沥青                          11,180       -49.73        804.03          194,700        17.65

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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