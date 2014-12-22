表格: 中国11月成品油进出口数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 以下是中国海关总署公布的11月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 2,370,000 -16 710.88 26,780,000 -26.1 汽油 110 37,028.38 1,969.25 33,690 9,566.32 石脑油 510,608 158.17 746.84 3,179,786 -5.22 航空煤油 269,464 -12.43 835.21 3,558,378 -26.46 其他煤油 3,258 -98.46 1,191.77 226,281 -74.42 柴油 75,250 - 724.55 340,265 - 5-7号燃料油 1,247,660 -14.32 549.51 15,790,701 -26.01 其他燃料油 468 -96.23 633.7 134,435 -84.92 液化石油气(LPG) 741,645 76.31 712.72 6,273,519 70.8 石油焦 160,676 -63.41 112.49 5,027,451 -41.81 润滑油 254,515 5.13 1,254.48 3,022,213 19.93 沥青 316,672 4.6 553.81 3,832,512 24.16 出口 成品油 2,440,000 15.8 830.96 26,850,000 3.8 汽油 455,383 50.73 937.65 4,546,899 4.25 石脑油 - - - 132,069 -62.71 航空煤油 938,117 48.84 945.18 9,391,180 13.05 其他煤油 15 -53.98 1,213.53 28,100 20,051.04 柴油 226,243 - 947.04 3,724,690 - 5-7号燃料油 793,137 -15.68 571.75 8,353,306 -12.02 其他燃料油 4,780 -48.51 998.73 68,446 -90.57 液化石油气(LPG) 115,787 39.52 758.12 1,303,151 19.45 石油焦 189,849 64.03 258.87 2,238,932 4.99 润滑油 22,201 65.66 1,831.54 134,691 -5.44 沥青 11,180 -49.73 804.03 194,700 17.65 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申