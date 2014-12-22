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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国11月原油进出口分项数据

路透北京12月22日 - 以下是中国海关公布的11月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                11月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      25,410,893         7.98        646.13      278,001,404         9.04
 原产地:
    沙特阿拉伯              3,988,817        -5.88        647.98       45,144,453        -9.24
   安哥拉                  3,459,821        60.49        652.94       36,797,702         2.26
   俄罗斯联邦              3,314,452        65.44        660.05       29,387,389        31.51
   伊拉克                  2,628,874        20.63        649.04       26,122,170         23.9
   伊朗                    2,126,948        -2.55        658.23       24,894,460        29.28
   阿曼                    2,066,403        -9.33        691.99       26,530,309        17.61
   阿拉伯联合酋长国        1,202,430        31.34        643.27       10,914,767        15.65
   委内瑞拉                1,103,242       -38.06        561.79       12,238,565       -14.66
   科威特                    957,424        89.02           635        8,892,188         8.27
   利比亚                    555,201            -        723.95          965,547       -59.69
   南苏丹                    548,884       -23.48        549.21        6,003,159       115.53
   哥伦比亚                  544,702       171.99        606.36        9,315,807       179.88
   刚果（布）                431,042        -2.01         619.9        6,242,412        -2.36
   巴西                      396,601        -3.32        581.15        5,970,161        39.91
   哈萨克斯坦                345,770       -71.97        607.02        5,315,750        -51.4
   澳大利亚                  295,739       290.65        641.43        2,648,544        -9.88
   加蓬                      263,794       113.81         637.2        1,295,546       170.85
   印度尼西亚                149,621            -        619.84          375,457       -42.12
   尼日利亚                  138,118         5.01         639.6        1,737,755        89.37
   赤道几内亚                137,391        -4.46        644.07        2,701,864        25.21
   卡塔尔                    134,280            -        618.77          360,995        176.1
   蒙古                      129,702       125.15        605.42          910,582        69.46
   加纳                      121,177            -        671.75          749,610       195.63
   也门共和国                 88,458       -66.58        749.58        2,145,536        -8.05
   苏丹                       86,194       -74.91        642.09        1,642,122       -26.64
   墨西哥                     66,230          -50        556.93          682,302       -37.78
   越南                       40,947        -0.17        591.66        1,388,284       128.82
   加拿大                     37,879            -        536.87          117,716       -63.35
   玻利维亚                   34,722            -        688.68          237,440            -
   巴基斯坦                   16,031            -        701.93           16,031            -
   厄瓜多尔                        -            -             -          611,573           12
   阿鲁巴岛                        -            -             -          277,716            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           77,279            -
   阿根廷                          -         -100             -          322,332       -53.84
   乍得                            -            -             -          143,130         2.54
   埃及                            -         -100             -          678,566       -45.69
   喀麦隆                          -            -             -          392,949            -
   马来西亚                        -         -100             -          217,328       -63.96
   阿尔及利亚                      -            -             -          898,397       -42.66
   挪威                            -            -             -          145,999            -
   阿塞拜疆                        -         -100             -          222,003        31.37
   英国                            -         -100             -        1,219,394       530.01
   汶莱                            -            -             -           81,933         3.69
   刚果（金）                      -         -100             -          968,183       -12.41

  
  出口 
 原油                               -         -100             -          360,455       -76.37
 目的地:     
    韩国                            -            -             -           93,573            -
   美国                            -            -             -                5         -100
   伊朗                            -            -             -           80,928            -
   日本                            -         -100             -          185,948       -71.23


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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