表格: 中国11月原油进出口分项数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 以下是中国海关公布的11月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 25,410,893 7.98 646.13 278,001,404 9.04 原产地: 沙特阿拉伯 3,988,817 -5.88 647.98 45,144,453 -9.24 安哥拉 3,459,821 60.49 652.94 36,797,702 2.26 俄罗斯联邦 3,314,452 65.44 660.05 29,387,389 31.51 伊拉克 2,628,874 20.63 649.04 26,122,170 23.9 伊朗 2,126,948 -2.55 658.23 24,894,460 29.28 阿曼 2,066,403 -9.33 691.99 26,530,309 17.61 阿拉伯联合酋长国 1,202,430 31.34 643.27 10,914,767 15.65 委内瑞拉 1,103,242 -38.06 561.79 12,238,565 -14.66 科威特 957,424 89.02 635 8,892,188 8.27 利比亚 555,201 - 723.95 965,547 -59.69 南苏丹 548,884 -23.48 549.21 6,003,159 115.53 哥伦比亚 544,702 171.99 606.36 9,315,807 179.88 刚果（布） 431,042 -2.01 619.9 6,242,412 -2.36 巴西 396,601 -3.32 581.15 5,970,161 39.91 哈萨克斯坦 345,770 -71.97 607.02 5,315,750 -51.4 澳大利亚 295,739 290.65 641.43 2,648,544 -9.88 加蓬 263,794 113.81 637.2 1,295,546 170.85 印度尼西亚 149,621 - 619.84 375,457 -42.12 尼日利亚 138,118 5.01 639.6 1,737,755 89.37 赤道几内亚 137,391 -4.46 644.07 2,701,864 25.21 卡塔尔 134,280 - 618.77 360,995 176.1 蒙古 129,702 125.15 605.42 910,582 69.46 加纳 121,177 - 671.75 749,610 195.63 也门共和国 88,458 -66.58 749.58 2,145,536 -8.05 苏丹 86,194 -74.91 642.09 1,642,122 -26.64 墨西哥 66,230 -50 556.93 682,302 -37.78 越南 40,947 -0.17 591.66 1,388,284 128.82 加拿大 37,879 - 536.87 117,716 -63.35 玻利维亚 34,722 - 688.68 237,440 - 巴基斯坦 16,031 - 701.93 16,031 - 厄瓜多尔 - - - 611,573 12 阿鲁巴岛 - - - 277,716 - 巴布亚新几内亚 - - - 77,279 - 阿根廷 - -100 - 322,332 -53.84 乍得 - - - 143,130 2.54 埃及 - -100 - 678,566 -45.69 喀麦隆 - - - 392,949 - 马来西亚 - -100 - 217,328 -63.96 阿尔及利亚 - - - 898,397 -42.66 挪威 - - - 145,999 - 阿塞拜疆 - -100 - 222,003 31.37 英国 - -100 - 1,219,394 530.01 汶莱 - - - 81,933 3.69 刚果（金） - -100 - 968,183 -12.41 出口 原油 - -100 - 360,455 -76.37 目的地: 韩国 - - - 93,573 - 美国 - - - 5 -100 伊朗 - - - 80,928 - 日本 - -100 - 185,948 -71.23 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申