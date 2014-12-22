表格: 中国11月乙醇进出口分项数据一览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 以下是中国海关公布的11月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 26 -27.98 5,222.42 26,644 10,261.01 原产地 日本 13 -6.43 2,632.54 166 29.61 美国 5 120.26 5,558.8 26,307 90,021.68 德国 3 320.51 13,313.67 24 49.53 韩国 3 - 6,478 6 92.78 西班牙 1 57,500 3,110 6 40.23 法国 0 26.04 0 1 -54.59 荷兰 0 -47.33 0 8 -12.4 英国 0 218.18 0 1 -96.55 香港 - - - 1 - 加拿大 - - - 1 - 乌克兰 - - - 78 - 中华人民共和国 - - - 2 -61.6 巴基斯坦 - -100 - 41 128.25 意大利 - - - 3 - 出口: 乙醇 3,371 -50.61 903.23 30,033 -29.33 目的地 日本 1,447 567.96 883.09 6,623 35.44 朝鲜 1,066 -40.03 888.41 11,656 -39.67 台湾 568 -17.47 861.76 5,794 -9.09 泰国 92 - 876.03 280 - 印度 83 -26.67 1,611.45 980 5.6 澳门 81 6.38 870.47 694 0.94 韩国 22 -99.45 760.86 1,276 -67.41 香港 11 120 1,859.27 84 3.71 越南 1 -9.09 2,240 10 -35.52 缅甸 1 - 6,170 1 53.85 马达加斯加 - - - 7 - 美国 - -100 - 57 45,381.75 巴布亚新几内亚 - -100 - 457 185.41 菲律宾 - - - 2,066 -43.39 喀麦隆 - - - 18 - 埃塞俄比亚 - - - 29 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申