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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国11月乙醇进出口分项数据一览

路透北京12月22日 - 以下是中国海关公布的11月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                11月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              26       -27.98      5,222.42           26,644    10,261.01
   原产地
   日本                           13        -6.43      2,632.54              166        29.61
   美国                            5       120.26       5,558.8           26,307    90,021.68
   德国                            3       320.51     13,313.67               24        49.53
   韩国                            3            -         6,478                6        92.78
   西班牙                          1       57,500         3,110                6        40.23
   法国                            0        26.04             0                1       -54.59
   荷兰                            0       -47.33             0                8        -12.4
   英国                            0       218.18             0                1       -96.55
   香港                            -            -             -                1            -
   加拿大                          -            -             -                1            -
   乌克兰                          -            -             -               78            -
   中华人民共和国                  -            -             -                2        -61.6
   巴基斯坦                        -         -100             -               41       128.25
   意大利                          -            -             -                3            -


  出口:                                                               
乙醇                           3,371       -50.61        903.23           30,033       -29.33
   目的地
   日本                        1,447       567.96        883.09            6,623        35.44
   朝鲜                        1,066       -40.03        888.41           11,656       -39.67
   台湾                          568       -17.47        861.76            5,794        -9.09
   泰国                           92            -        876.03              280            -
   印度                           83       -26.67      1,611.45              980          5.6
   澳门                           81         6.38        870.47              694         0.94
   韩国                           22       -99.45        760.86            1,276       -67.41
   香港                           11          120      1,859.27               84         3.71
   越南                            1        -9.09         2,240               10       -35.52
   缅甸                            1            -         6,170                1        53.85
   马达加斯加                      -            -             -                7            -
   美国                            -         -100             -               57    45,381.75
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -              457       185.41
   菲律宾                          -            -             -            2,066       -43.39
   喀麦隆                          -            -             -               18            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -               29            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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