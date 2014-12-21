美国FED：应为经济改善而提早升息保留更大弹性--费城联储总裁普洛瑟

路透12月19日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本应为自己留出更大的弹性空间，能够在美国经济继续改善的情况下提早升息。

普洛瑟在网站上发表声明指出，然而美联储却维持利率指引不变，这样的决议“强烈暗示”明年6月前短期借款成本将不会大幅超过当前的近零水平。

普洛瑟不赞同美联储周三称对升息将保持“耐心”的决定。联储主席叶伦称那样的措词暗示美联储至少在下两次政策会议都不太可能升息，几乎排除了4月前升息的可能。

“未能调整前瞻指引以反映经济前景的改善，继续依靠时间的推移作为影响升息决定的主要因素，是我持异议的基本理由。”普洛瑟在声明中指出。