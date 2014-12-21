欧元区经济：欧央行副总裁冈斯坦西欧称未来几个月将出现负通胀--杂志

路透柏林12月20日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受一份杂志的采访时表示，预计未来几个月欧元区的通胀率将为负，但如果这只是暂时现象，他觉得这算不上通缩风险。

由于能源价格下滑，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期仅上升0.3% ，远低于欧洲央行设定为低于、但接近2%的通胀目标。

欧洲央行在12月初预估，明年通胀率为0.7%，但冈斯坦西欧对德国经济周刊表示，此后油价又下滑了15%，虽然这应该会有利于经济成长，并在长期内支撑通胀，但却让短期内的形势变得棘手。

“我们现在预期，未来几个月会出现负通胀率，所有央行都不得不对此密切关注，”报导援引冈斯坦西欧的话报导称。这篇专访将在周一刊发。

但他表示，几个月的负通胀率并不一定就是通缩：“得有很长一段时间的负通胀才是(通缩)。如果只是暂时现象，我认为没什么危险。”

冈斯坦西欧表示，欧元区并未处于通缩，区内没有一个国家有这个风险。他补充道，比方说，像爱尔兰和西班牙这样的国家生产率上升，可能给薪资上涨创造空间，这将会抵御通缩风险。

他表示，国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和经济合作暨发展组织(OECD)预测欧元区经济疲弱将持续到2018年，这意味着一直到那时都存在通胀下降的压力。

冈斯坦西欧表示，明年欧洲央行将如何进一步放宽货币政策，这一点还未有定论。他补充说，央行将在2015年初评估今年所采取措施的效果。

他表示，欧洲央行有必要动用一切可以动用的货币政策工具，如果通胀率过低，央行必须采取行动，以维护其公信力。

他表示，量化宽松“完全合法”，欧洲央行不排除合法的行动。目前欧洲央行与德国央行之间，因为前者准备购买主权债以提振欧元区经济而争执不下。

南德日报周六报导称，欧洲央行正在讨论如何避免或减少该行因公债购买计划而产生的集体损失。

“这是个问题，”该报援引管委韩伟森(Ardo Hansson)的话报导称。“欧元区内各个国家分别应该承担多少风险，是个问题。”

冈斯坦西欧对经济周刊表示，欧洲央行没有设定汇率目标，也并未以对欧元产生的影响为基础衡量货币政策举措是否成功。(完)