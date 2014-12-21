美国利率：里奇蒙联储总裁拉克尔支持在利率指引中加入“耐心”一词

路透美国北卡罗来纳州夏洛特12月19日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，他支持美国联邦储备理事会(美联储)在本周政策声明中加入“耐心”一词，用于描述利率指引。

“我支持我们可以保持耐心这样的说法，”他在出席夏洛特商会一个活动后对记者表示。“那样的描述对我而言，每次会议都可能有所不同。”

本周稍早，美联储决策委员会表示，将以“耐心的”方式决定何时加息，一改之前有关“在较长时期内”维持利率在近零水准的承诺，显示了对美国经济的信心。

但谈到真正调高利率时，拉克尔表示，他希望再看到“更多一点”数据，才会支持升息。

“我相信，明年升息时机将会到来，”拉克尔明年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。

他表示，虽然通胀率目前低于委员会的2%目标，但联储应该在通胀上升之前升息，而不是之后。

“我认为在情况出现之前一直保持政策不变，将是一个错误，”他所指的情况是通胀压力。

他认为，美国消费者从油价下跌中获益，“这是一个很重要的变化，类似于减税。”

不过他也指出，这对于消费支出的提振不大可能持久，因为油价最终总会稳定下来。(完)