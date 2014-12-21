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市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:59 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(368,598口)

132,356 110,203 40,593 163,316 176,033 336,265 326,829 32,333 41,769

较12月9日变动(未平仓合约：减少5,250口)

7,872 -7,280 -6,276 -6,649 8,184 -5,053 -5,372 -197 122

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.9 29.9 11.0 44.3 47.8 91.2 88.7 8.8 11.3

各类交易商数量(总计为353家)

120 101 104 77 101 257 260(完)

(整理 张若琪 审校 郑茵)
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