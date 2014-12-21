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市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:57 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年12月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,045口)

47,122 76,837 9,566 84,046 41,356 140,734 127,759 11,311 24,286

较12月9日变动(未平仓合约：减少222口)

-49 -3,292 699 -502 1,018 148 -1,575 -370 1,353

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 50.5 6.3 55.3 27.2 92.6 84.0 7.4 16.0

各类交易商数量(总计为228家)

55 107 50 48 42 132 177 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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