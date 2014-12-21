版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:56 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,224,374口)

432,568 164,245 142,754 539,859 683,181 1115181 990,180 109,193 234,194

较12月9日变动(未平仓合约：增加15,137口)

-4,918 -7,629 10,722 11,923 19,103 17,727 22,196 -2,590 -7,059

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.3 13.4 11.7 44.1 55.8 91.1 80.9 8.9 19.1

各类交易商数量(总计为723家)

163 146 150 196 341 448 563 (完)

(整理 张若琪 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐