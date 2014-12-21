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市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:55 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(695,296口)

187,246 164,970 121,046 338,422 287,220 646,714 573,236 48,582 122,060

较12月9日变动(未平仓合约：增加1,896口)

5,428 5,654 3,409 -7,157 -6,245 1,680 2,818 216 -922

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.9 23.7 17.4 48.7 41.3 93.0 82.4 7.0 17.6

各类交易商数量(总计为613家)

　 140 206 211 144 197 419 522 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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