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市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:54 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,475,862口)

435,032 150,953 506,012 453,797 752,236 1394841 1409201 81,021 66,661

较12月9日变动(未平仓合约：增加30,769口)

21,277 -1,026 11,588 -10,977 19,630 21,888 30,192 8,881 577

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 10.2 34.3 30.7 51.0 94.5 95.5 5.5 4.5

各类交易商数量(总计为333家)

104 109 135 84 95 270 275 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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