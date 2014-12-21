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市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:53 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(371,743口)

182,147 63,739 23,796 132,868 247,959 338,811 335,494 32,932 36,249

较12月9日变动(未平仓合约：减少3,580口)

-4,714 -8,260 -1,526 7,777 6,267 1,537 -3,519 -5,117 -61

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.0 17.1 6.4 35.7 66.7 91.1 90.2 8.9 9.8

各类交易商数量(总计为282家)

113 85 70 50 59 196 190 (完)

(整理 张若琪 审校)
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