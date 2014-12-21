CFTC报告：COMEX期金12月16日持仓报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透12月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(371,743口)
182,147 63,739 23,796 132,868 247,959 338,811 335,494 32,932 36,249
较12月9日变动(未平仓合约：减少3,580口)
-4,714 -8,260 -1,526 7,777 6,267 1,537 -3,519 -5,117 -61
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.0 17.1 6.4 35.7 66.7 91.1 90.2 8.9 9.8
各类交易商数量(总计为282家)
113 85 70 50 59 196 190 (完)
(整理 张若琪 审校)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。