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市场报道 | 2014年 12月 21日 星期日 13:51 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月16日持仓报告(表)

路透12月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(173,902口)

62,409 68,878 14,670 85,626 74,216 162,705 157,764 11,197 16,138

较12月9日变动(未平仓合约：增加182口)

　2,338 -1,509 -750 -871 2,230 717 -29 -535 211

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.9 39.6 8.4 49.2 42.7 93.6 90.7 6.4 9.3

各类交易商数量(总计为271家)

85 106 49 58 61 168 195 (完)

(整理 张若琪 审校 郑茵)
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