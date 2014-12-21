CFTC报告：ICE棉花期货12月16日持仓报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透12月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(173,902口)
62,409 68,878 14,670 85,626 74,216 162,705 157,764 11,197 16,138
较12月9日变动(未平仓合约：增加182口)
2,338 -1,509 -750 -871 2,230 717 -29 -535 211
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.9 39.6 8.4 49.2 42.7 93.6 90.7 6.4 9.3
各类交易商数量(总计为271家)
85 106 49 58 61 168 195 (完)
(整理 张若琪 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。