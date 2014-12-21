中俄关系：中国商务部长称卢布波动令两国贸易更多使用人民币结算

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月21日 - 中国商务部长高虎城表示，在俄罗斯卢布大幅度波动的情况下，中俄正在扩大货币互换机制，并更多使用人民币进行两国贸易结算，以保证贸易结算的安全可靠。
随同中国总理李克强出访泰国的高虎城在曼谷接受凤凰卫视采访时表示，其实这一变化已经悄然进行数年，而因为西方的制裁，最近变得更为明显。
“至于股市的一些动荡和一些汇率和汇市动荡的话，这可能对一些资本投资者来说兴趣可能更高一点，实际合作上来说，我觉得还是一种平常心，积极地推进这种合作的发展。”他说。
由于俄罗斯遭遇西方制裁和油价下跌的双重打击，卢布兑美元 今年迄今贬值44%，在上周二的暴跌中，卢布今年贬值幅度一度达到59%。
高虎城并指出，中俄能够实现今年贸易额1,000亿美元的目标，不过两国能源、制造业等大项目的推进，不会因为眼前俄罗斯金融和经济的形势而发生明显改变。
中国外交部长王毅亦在曼谷表示，中方会与俄方保持接触，看下一步能做哪些事情，“如果俄方需要的话，我们会在力所能及的范围之内，来提供我们的必要的协助。”
俄罗斯与中国今年10月签署多项能源、贸易和金融协议，包括两国加强能源合作，以及1,500亿元人民币(250亿美元)的货币互换协议。
据中国海关数据，中国和俄罗斯去年进出口总额增长1.1%至892亿美元；今年1-11月双边贸易为868亿美元，同比增长6.9%。(完) (发稿 黄凯；审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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