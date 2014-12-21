美韩贸易：韩国暂停自美国进口禽类产品，因禽流感疑虑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔12月21日 - 韩国农业部门周日在声明稿中表示，由于美国出现禽流感，韩国已从周六起暂停美国家禽和禽类产品进口。
“暂停进口是为了防止HPAI病毒进入国内的隔离措施，”该部声明稿称。HPAI是高致病性禽流感病毒。
该部门称，包括韩国在内，今年已有18个国家受到HPAI病毒侵扰。韩国并未传出人类受感染病例。
美国农业官员周三称，华盛顿州已确认在野生鸟类身上发现H5N2和H5N8禽流感病毒株，但对公共卫生并无立即的疑虑。
美国商业贸易禽类并未发现这两种病毒。
根据韩国农业部门数据，今年1-11月韩国自美国进口63,245吨禽肉类和264,000鸡只。
该部门表示，暂停自美国进口禽类将不会导致短缺，因除有9,000吨存货外，国内本月禽肉供应预计将较上年同期增加17.5%至67,000吨。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。