美韩贸易：韩国暂停自美国进口禽类产品，因禽流感疑虑

路透首尔12月21日 - 韩国农业部门周日在声明稿中表示，由于美国出现禽流感，韩国已从周六起暂停美国家禽和禽类产品进口。

“暂停进口是为了防止HPAI病毒进入国内的隔离措施，”该部声明稿称。HPAI是高致病性禽流感病毒。

该部门称，包括韩国在内，今年已有18个国家受到HPAI病毒侵扰。韩国并未传出人类受感染病例。

美国农业官员周三称，华盛顿州已确认在野生鸟类身上发现H5N2和H5N8禽流感病毒株，但对公共卫生并无立即的疑虑。

美国商业贸易禽类并未发现这两种病毒。

根据韩国农业部门数据，今年1-11月韩国自美国进口63,245吨禽肉类和264,000鸡只。