基金观点：PIMCO预期欧洲央行将购买欧元计价的投资级公司债和主权债

路透纽约12月19日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)周五表示，预计欧洲央行将通过购买欧元计价的投资级公司债和主权债，进一步扩大自身资产负债规模。

该公司负责全球信用债的投资主管Mark Kiesel在2015年债信展望报告中说道，欧洲央行应保持超宽松立场，“欧洲的利率在可预见的未来有可能都处在零水准，稳定欧洲债券市场的存续期，催生强劲的信用债需求，并推高收益。

“欧洲央行最终接受了量化宽松：已经在购买有担保债券(covered bonds)和资产支持证券(asset-backed securities，ABS)，由于欧洲通胀率仍然偏低，预计欧洲央行将通过购买欧元计价的投资级公司债和主权债，进一步扩张资产负债规模，”Kiesel说。

他表示，由于大宗商品和石油价格疲弱，且投资者为美联储何时开始逐步收紧政策而焦虑不安，新兴市场信用债在未来几个月可能走势波动。

关于俄罗斯，Kiesel表示，公司债利差目前反映的不仅仅是对信用风险的简单估计，还包括了大得多的地缘政治风险。

他认为，目前俄罗斯公司债和同样信用风险的投资级美国债券相比利差过大，暗示俄罗斯在2015年或许可以提供一个有趣的投资机会。(完)