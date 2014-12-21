全球金属：9月精炼铜出现3,000吨的供应缺口--ICSG

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦12月20日 - 国际铜业研究组织(ICSG)在最新的每月公告中 指出，9月全球精炼铜市场出现3,000吨的供应缺口，8月为供应过剩77,00 0吨。 ICSG称，今年1-9月市场有578,000吨供应缺口，上年同期供应缺口为 133,000吨。 9月全球精炼铜产出为197万吨，消耗量为197万吨。 9月中国保税区铜库存缺口72,000吨，8月为盈余12,000吨。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。