全球金属：9月精炼铜出现3,000吨的供应缺口--ICSG

路透伦敦12月20日 - 国际铜业研究组织(ICSG)在最新的每月公告中 指出，9月全球精炼铜市场出现3,000吨的供应缺口，8月为供应过剩77,00 0吨。 ICSG称，今年1-9月市场有578,000吨供应缺口，上年同期供应缺口为 133,000吨。 9月全球精炼铜产出为197万吨，消耗量为197万吨。 9月中国保税区铜库存缺口72,000吨，8月为盈余12,000吨。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)