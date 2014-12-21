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亚洲 | 2014年 12月 21日 星期日 16:05 BJT

全球金属：9月精炼铜出现3,000吨的供应缺口--ICSG

路透伦敦12月20日 - 国际铜业研究组织(ICSG)在最新的每月公告中
指出，9月全球精炼铜市场出现3,000吨的供应缺口，8月为供应过剩77,00
0吨。
    
    ICSG称，今年1-9月市场有578,000吨供应缺口，上年同期供应缺口为
133,000吨。
    
    9月全球精炼铜产出为197万吨，消耗量为197万吨。
    
    9月中国保税区铜库存缺口72,000吨，8月为盈余12,000吨。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 郑茵)
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