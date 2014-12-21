美国FED：正在给通胀带来“不可接受的”下滑风险--柯薛拉柯塔

路透12月19日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五表示，尽管通胀率较低，但美国联邦储备理事会(美联储)暗示明年将逐步撤除货币刺激举措，正在给美国通胀带来“难以接受的”下滑风险。

柯薛拉柯塔在其地区储备银行的网站上发表声明称，美联储应承诺继续维持近零利率，直至通胀前景改善。他补充说，联储本来还应暗示，如果这样的承诺不能让通胀预期回归其2%目标，联储愿意重新启动备受争议的购债计划。

美联储主席叶伦表示，预期近期市场通胀预期下滑是暂时现象，暗示美联储可能明年加息，即便通胀仍低于2%目标水准。

柯薛拉柯塔不赞成这样的决定。周三的会议是他在美联储决策委员会中的最后一次投票，而且他将于2016年初卸任。他在2009年开始担任明尼亚波利斯联邦储备银行总裁时，是美联储当中对抗通胀立场最强硬的鹰派人士之一，现在他则是最直率的鸽派。

他周五表示，美联储正将美国置于侵蚀经济成长的通胀下降的风险之中。

“据我判断，(联储)不能对通胀疲弱作出回应，可能造成有害的通胀及长期通胀预期下滑，类似于我们在日本和欧洲见到的情况，”柯薛拉柯塔说。“让通胀目标的公信力面临风险，我认为这是不可接受的，因为如果这最终真的成为现实，(美联储)将很难成功应对。”

他表示，基于市场的通胀预期下降，让美联储连续三次会议都未能维护长期通胀预期的稳定，而这是一个理想的央行存在的根基。(完)