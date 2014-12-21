日本个股：出光兴产正洽谈以42亿美元收购昭和壳牌石油--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京12月20日 - 知情人士表示，日本炼油业者出光兴产 正洽谈以42亿美元收购规模较小的对手昭和壳牌石油 ，此交易可能创造出日本国内汽油市场第二大的业者。
消息人士称，出光兴产和昭和壳牌石油力争在明年初达成协议。由于交易尚未公开，该名人士要求匿名。
这名消息人士说，出光兴产打算购买昭和壳牌石油股权的出价，可能达5,000亿日圆(42亿美元)
两家公司合并后，将控制日本汽油市场的三成，规模仅次于JX控股 。
出光兴产周六在一份声明稿中称，正与昭和壳牌石油洽谈各种可能性，但目前尚未作出任何决定。
同日昭和壳牌石油也表示，正和几家公司洽谈可能的经营选项，出光兴产只是其中一家；目前任何都还未确定。
日本经济新闻周六稍早报导了这项可能的收购 。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。