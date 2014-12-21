日本个股：出光兴产正洽谈以42亿美元收购昭和壳牌石油--消息

路透东京12月20日 - 知情人士表示，日本炼油业者出光兴产 正洽谈以42亿美元收购规模较小的对手昭和壳牌石油 ，此交易可能创造出日本国内汽油市场第二大的业者。

消息人士称，出光兴产和昭和壳牌石油力争在明年初达成协议。由于交易尚未公开，该名人士要求匿名。

这名消息人士说，出光兴产打算购买昭和壳牌石油股权的出价，可能达5,000亿日圆(42亿美元)

两家公司合并后，将控制日本汽油市场的三成，规模仅次于JX控股 。

出光兴产周六在一份声明稿中称，正与昭和壳牌石油洽谈各种可能性，但目前尚未作出任何决定。

同日昭和壳牌石油也表示，正和几家公司洽谈可能的经营选项，出光兴产只是其中一家；目前任何都还未确定。