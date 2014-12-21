韩国数据：12月1-20日出口较上年同期减少0.7%，进口下滑7.4%--海关

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔12月21日 - 周日公布的韩国海关数据显示，12月1-20日进出口均较上年同期下滑，令人对该国步履蹒跚的经济复苏更加担心。
据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布的数据，12月1-20日出口较上年同期下降0.7%，总计302.73亿美元；进口更是锐减7.4%至286.26亿美元。
海关仅在网站上公布总额，但没有进一步说明。
按照汤森路透计算，12月1-20日每个工作日平均出口较上年同期减少3.7%，进口下降10.2%。
产业通商资源部将于1月1日公布12月整月的贸易数据初值。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。