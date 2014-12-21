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亚洲 | 2014年 12月 21日 星期日 16:41 BJT

韩国数据：12月1-20日出口较上年同期减少0.7%，进口下滑7.4%--海关

路透首尔12月21日 - 周日公布的韩国海关数据显示，12月1-20日进出口均较上年同期下滑，令人对该国步履蹒跚的经济复苏更加担心。

据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布的数据，12月1-20日出口较上年同期下降0.7%，总计302.73亿美元；进口更是锐减7.4%至286.26亿美元。

海关仅在网站上公布总额，但没有进一步说明。

按照汤森路透计算，12月1-20日每个工作日平均出口较上年同期减少3.7%，进口下降10.2%。

产业通商资源部将于1月1日公布12月整月的贸易数据初值。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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