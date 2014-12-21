国际油市：非OPEC成员国不合作以及投机行为是油价下跌的原因--欧那密

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透迪拜12月21日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周日表示，石油输出国组织(OPEC)以外的产油国不合作，再加上投机客的行为，导致油价下跌，但他相信市场会出现改善。
他在阿布扎比发表讲话时否认政治因素影响了沙特的石油政策，并称油价下滑不会对沙特或其它阿拉伯国家的经济产生“明显而巨大的”影响。
“沙特和其他国家寻求让市场归回平衡，但OPEC以外产油国缺乏合作，且误导信息四处扩散和投机操作，导致油价不断下跌，”他说。
他并补充说：“有关沙特存在政治动机的阴谋论...毫无根据，且说明缺乏了解。”
“沙特的(石油)政策完全基于经济考量，不多不少，”他说。
“我相信石油市场将会改善。”(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。