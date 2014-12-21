日韩经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月23日(二) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 103 12月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +15.7% 房屋开工(较上年同期) -13.3% -12.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -3.8% -4.0% (较上年同期) +0.2% +0.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +2.7% +2.9% 全国整体CPI -- +2.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +2.3% +2.4% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 11月 1.10 1.10 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 +0.8% +0.4% 一个月预估值 -- +2.3% 两个月预估值 -- +0.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% +1.4% 12月26日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +0.4% 12月29日当周 12月28日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 80 12月29日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余73.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.8% -1.6% (较上年同期) -0.6% -3.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8%(完)