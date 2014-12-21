《焦点》沙特称不会降低原油产量，即使非OPEC国家减产

**阴谋论**

他还表示，OPEC的决定最终将有利全球经济。“当前的油价不会鼓励任何形式的能源投资，但有利于刺激全球经济成长，最终将导致全球需求提高，供应增速放缓，”他说。

伊拉克石油部长Adel Abdel Mahdi表示，他认为OPEC没有必要召开紧急会议，但“我们必须静观”OPEC维持产量不变是否正确。

欧那密否认政治因素影响该国的石油政策，称油价下跌不会对沙特或其他阿拉伯国家经济产生“明显的严重”影响。

油价下跌后阴谋论之说四起，包括沙特寻求遏制美国页岩油繁荣，沙特希望打击伊朗和俄罗斯，因他们支持叙利亚等。