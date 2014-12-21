《焦点》沙特称不会降低原油产量，即使非OPEC国家减产

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**阴谋论**
他还表示，OPEC的决定最终将有利全球经济。“当前的油价不会鼓励任何形式的能源投资，但有利于刺激全球经济成长，最终将导致全球需求提高，供应增速放缓，”他说。
伊拉克石油部长Adel Abdel Mahdi表示，他认为OPEC没有必要召开紧急会议，但“我们必须静观”OPEC维持产量不变是否正确。
欧那密否认政治因素影响该国的石油政策，称油价下跌不会对沙特或其他阿拉伯国家经济产生“明显的严重”影响。
油价下跌后阴谋论之说四起，包括沙特寻求遏制美国页岩油繁荣，沙特希望打击伊朗和俄罗斯，因他们支持叙利亚等。
此次维也纳会议前，有迹象显示若OPEC减产，俄罗斯也可能减产或降低出口。但会后俄罗斯传递出来的信号是，该国将维持产量不变。(完) (编译 张涛/徐文焰/李爽 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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