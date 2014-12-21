基金观点：PIMCO仍认为俄罗斯债券具有长期投资价值--报载

路透法兰克福12月20日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长Dan Ivascyn在接受周日法兰克福汇报采访时表示，俄罗斯经济危机从长远来看只会给金融体系造成有限影响。

Dan Ivascyn说道：“经挑选的俄罗斯债券长远来看仍可创造价值。”这份专访于周日刊出。

Ivascyn亦表示，他预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年升息。Ivascyn接替9月突然请辞的前首席投资长葛罗斯一职。

“我们认为美联储主席叶伦对于升息将会非常小心和克制，不会导致资产价格大幅下滑。”他表示。

Pimco在俄罗斯、乌克兰、巴西以及委内瑞拉不合时宜的投资，以及投资者纷纷逃离新兴市场，令其基金投资受创。(完)