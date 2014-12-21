基金观点：PIMCO仍认为俄罗斯债券具有长期投资价值--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福12月20日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长Dan Ivascyn在接受周日法兰克福汇报采访时表示，俄罗斯经济危机从长远来看只会给金融体系造成有限影响。
Dan Ivascyn说道：“经挑选的俄罗斯债券长远来看仍可创造价值。”这份专访于周日刊出。
Ivascyn亦表示，他预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年升息。Ivascyn接替9月突然请辞的前首席投资长葛罗斯一职。
“我们认为美联储主席叶伦对于升息将会非常小心和克制，不会导致资产价格大幅下滑。”他表示。
Pimco在俄罗斯、乌克兰、巴西以及委内瑞拉不合时宜的投资，以及投资者纷纷逃离新兴市场，令其基金投资受创。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。