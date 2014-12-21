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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 07:39 BJT

****欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
        
    12月22日当周
    
    12月22日(一)
    0700  德国进口物价(较前月)                         11月        -0.5%        -0.3%
                     (较上年同期)                                  -1.8%        -1.2% 
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            11月初值          --     顺差40.4
    1500  欧元区消费者信心指数                      12月初值      负11.0      负11.60    
    
    12月23日(二)
    0745  法国消费者支出(较前月)                       11月        +0.5%        -0.9%
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)          第三季修正值      +0.3%        +0.3%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              11月          --         -0.2%  
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)             10月          --         -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                     --         -0.5%   
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季终值     +0.7%        +0.7%
                               (较上年同期)                        +3.0%        +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                      第三季终值        --        -0.7%
                      (较上年同期)                                    --        +6.3%
    0930  英国经常帐收支(亿英镑)                     第三季      赤字215      赤字231 
    
    12月24日(三)
    0800  瑞士KOF领先指标                              12月         99.4         98.7 
    
    12月25日(四)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    12月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月29日当周
    
    12月29日(一)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     10月           --       1.29
    0900  意大利消费者信心指数                          11月        100.5      100.2(完)
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