欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月22日(一) 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -0.5% -0.3% (较上年同期) -1.8% -1.2% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差40.4 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负11.0 负11.60 12月23日(二) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.5% -0.9% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 +0.3% +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- -0.7% (较上年同期) -- +6.3% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字215 赤字231 12月24日(三) 0800 瑞士KOF领先指标 12月 99.4 98.7 12月25日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月29日当周 12月29日(一) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 1.29 0900 意大利消费者信心指数 11月 100.5 100.2(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。