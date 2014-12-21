澳洲政经：总理艾保德改组内阁，侧重就业和民众家庭生活

路透悉尼12月21日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)为阻止支持度下降势头，周日改组了内阁，提升了移民部长，并抛弃了经常失言的国防部长。

艾保德表示，这次改组是为了侧重就业和民众家庭生活，并强调侧重金融问题。不得民心的紧缩预算给艾保德带来负面影响，促使其采取对策。

“这表明本届政府希望未来一年把经济放在首位，”他在堪培拉对记者表示。

艾保德任内第一个完整年份即将结束。政策失误以及经济恶化，导致其支持率降到了历史低点。

面对大宗商品价格崩跌和难以驾驭的参议院，选民已经抛弃了艾保德领导的保守党政府。30年来，任何保守党政府都没这么快地被抛弃。(完)