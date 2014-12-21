澳洲政经：总理艾保德改组内阁，侧重就业和民众家庭生活

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼12月21日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)为阻止支持度下降势头，周日改组了内阁，提升了移民部长，并抛弃了经常失言的国防部长。
艾保德表示，这次改组是为了侧重就业和民众家庭生活，并强调侧重金融问题。不得民心的紧缩预算给艾保德带来负面影响，促使其采取对策。
“这表明本届政府希望未来一年把经济放在首位，”他在堪培拉对记者表示。
艾保德任内第一个完整年份即将结束。政策失误以及经济恶化，导致其支持率降到了历史低点。
面对大宗商品价格崩跌和难以驾驭的参议院，选民已经抛弃了艾保德领导的保守党政府。30年来，任何保守党政府都没这么快地被抛弃。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。