金砖国家：12月19日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透12月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨1.01%，收报944.60点。
中国股市：沪综指收升1.7%至逾四年新高，大盘蓝筹股继续受青睐
香港股市：收高1.3%，受美国利率将一段时间维持在低位前景的鼓舞
中国汇市：人民币收创近半年新低，接近年内低位续贬空间料有限
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巴西股市：MSCI明晟拉美股指 连续第三日上涨，巴西股市扳回上日跌幅。Bovespa指数 收盘上涨2.38%，报49,650.98点。
拉美汇市：拉美货币上涨，和卢布一起攀升
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南非股市：收盘近持平，Kumba Iron Ore 等有中国业务的企业大涨，抵消了Life Healthcare 和其他近期上涨个股的疲势。指标Top-40绩优股指数 收扬0.1%至43,656点；综合指数 涨0.2%，至49,387点。
南非汇市：兰特兑美元持平，关注全球风险
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印度股市：连续第二日上扬，IT行业股领涨。指标BSE股指 收高0.9%，报27,371.84点。NSE指数 上升0.81%，收报8,225.20点。
印度汇市：印度卢比下滑，本周录得8月来最大单周跌幅，受俄罗斯卢布大跌的影响，本周卢比走势动荡，市场人气依旧疲弱。印度卢比兑美元 收在63.2950/3050，上日收报63.11/12。本周卢比下跌1.6%，为8月1日当周以来的最大单周跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.41%，报768.060点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升1.39%，报418.68点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨4.8%，报58.5500卢布；卢布兑欧元 上涨4.27%，报72.4695卢布。(完) (整理 张荻； 审校 戴素萍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申