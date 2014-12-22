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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:01 BJT

金砖国家：12月19日股汇市收盘纵览

路透12月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.01%，收报944.60点。

中国股市：沪综指收升1.7%至逾四年新高，大盘蓝筹股继续受青睐

香港股市：收高1.3%，受美国利率将一段时间维持在低位前景的鼓舞

中国汇市：人民币收创近半年新低，接近年内低位续贬空间料有限

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巴西股市：MSCI明晟拉美股指 连续第三日上涨，巴西股市扳回上日跌幅。Bovespa指数 收盘上涨2.38%，报49,650.98点。

　　拉美汇市：拉美货币上涨，和卢布一起攀升

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南非股市：收盘近持平，Kumba Iron Ore 等有中国业务的企业大涨，抵消了Life Healthcare 和其他近期上涨个股的疲势。指标Top-40绩优股指数 收扬0.1%至43,656点；综合指数 涨0.2%，至49,387点。

南非汇市：兰特兑美元持平，关注全球风险

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印度股市：连续第二日上扬，IT行业股领涨。指标BSE股指 收高0.9%，报27,371.84点。NSE指数 上升0.81%，收报8,225.20点。

印度汇市：印度卢比下滑，本周录得8月来最大单周跌幅，受俄罗斯卢布大跌的影响，本周卢比走势动荡，市场人气依旧疲弱。印度卢比兑美元 收在63.2950/3050，上日收报63.11/12。本周卢比下跌1.6%，为8月1日当周以来的最大单周跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.41%，报768.060点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升1.39%，报418.68点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨4.8%，报58.5500卢布；卢布兑欧元 上涨4.27%，报72.4695卢布。(完) (整理 张荻； 审校 戴素萍)
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