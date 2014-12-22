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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 08:25 BJT

《焦点》日本贸易商追捧煤炭资产，煤市否极泰来？

“所以现在是个机会，他们可以获得更多的产量，也许资产品质比其原有的更好，”他说。

蒙古重启塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)大型煤炭项目的国际招标之后，伊藤忠商事 本月表示有意参加投标。

“塔本陶勒盖是下一批大好机会之一。高品质焦煤项目肯定具有稀缺价值，”德意志银行驻澳洲的金属和矿业部门主管Richard Gannon表示。他当时在回答有关日本企业下一步收购目标的问题。

出光兴产 也加入了这场收购热潮。该公司11月表示，已将在印尼热媒矿商PT Mitrabara Adiperdana 的股权增持了一倍多。国有的日本石油天然气金属矿产资源机构（JOGMEC）最近几个月也开始投资澳洲煤矿项目。

而几个月之前的情形则截然不同。

住友商事 宣布关停澳洲的一个煤矿项目，作为23亿美元减记计划的一部分。潜在买家--香港上市的优派能源发展 表示，丸红 准备以1美元的价格出售在加拿大一个煤矿的股权。

根据汤森路透的数据，丸红于2012年与合伙人共同向该煤矿投资约10亿美元。(完) (编译 洪曦/孙茉莉/王颖；审校 张涛)
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