《全球汇市》欧元在淡静市场中开局疲弱，美元继续保持强势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
本周伊始市况迟滞，与上周风险胃纳急剧摇摆形成鲜明对比。上周之所以如此，部份是因为俄罗斯卢布崩跌，且油价持续下跌。
周三时美联储表示在未来几次会议上不急于升息，因此市场恢复了一些表面上的平静。
交易商表示，市场淡静可能导致未来几周走势进一步的震荡。他们当中不少人已经结束今年的交易。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2220 1.2226 -0.05 -11.09 1.3745
美元/日圆 119.52 119.49 +0.03 +13.50 105.30
欧元/日圆 146.05 146.09 -0.03 +0.91 144.73
美元/瑞郎 0.9844 0.9834 +0.10 +10.26 0.8928
英镑/美元 1.5622 1.5629 -0.04 -5.64 1.6556
美元/加元 1.1613 1.1599 +0.12 +9.35 1.0620
澳元/美元 0.8142 0.8141 +0.01 -8.65 0.8913
新西兰元/美元 0.7739 0.7746 -0.09 -5.69 0.8206
澳元/日圆 97.310 97.280 +0.03 +3.69 93.850
新西兰元/日圆 92.500 92.560 -0.06 +7.05 86.410
英镑/日圆 186.71 186.75 -0.02 +7.10 174.33
澳元/新西兰元 1.0513 1.0499 +0.13 -3.09 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/李爽/徐文焰/戴素萍/张涛)
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