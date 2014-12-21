中港个股：海通证券拟向七机构增发19.2亿股H股，募资299.4亿港元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海12月22日 - 中国大型券商--海通证券 周一公告称，已与七家机构签署认购协议，拟向其增发19亿1,697.88万股H股，预计可募集资金299.4亿港元。
公告显示，此次增发每股认购价为15.62港元，较协议签署前30日海通证券H股平均收市价16.44港元折让约5%，较上周五收市价18.6港元折让约16.02%。
此次增发H股相当于该公司已发行H股总数约128.43%，及经发行新H股而扩大之公司已发行股本总额约16.67%。
此次增发需获得股东及监管部门同意。若在6月底未达成这些先决条件，认购协议即告终止。海通证券所募资金将用于公司的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售业务等。
海通证券A股上周五收报22.51元人民币，过去一个月累计上涨97%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。