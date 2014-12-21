中港个股：海通证券拟向七机构增发19.2亿股H股，募资299.4亿港元

路透上海12月22日 - 中国大型券商--海通证券 周一公告称，已与七家机构签署认购协议，拟向其增发19亿1,697.88万股H股，预计可募集资金299.4亿港元。

公告显示，此次增发每股认购价为15.62港元，较协议签署前30日海通证券H股平均收市价16.44港元折让约5%，较上周五收市价18.6港元折让约16.02%。

此次增发H股相当于该公司已发行H股总数约128.43%，及经发行新H股而扩大之公司已发行股本总额约16.67%。

此次增发需获得股东及监管部门同意。若在6月底未达成这些先决条件，认购协议即告终止。海通证券所募资金将用于公司的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售业务等。