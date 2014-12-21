版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 07:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回吐涨幅，料将窄幅波动

2308GMT
    *  澳元/美元回落至0.8140下方，之前在亚洲汇市盘初报0.8170
    *  流动性渐趋减少，汇率或呈窄幅波动走势
    *  0.8200/20之间的前支撑位挂有卖单
    *  期权相关买单位于0.8100障碍前方(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐