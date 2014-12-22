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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:40 BJT

中国证券：军工科研院所改制相关政策拟出，上市已基本形成共识--报载

路透上海12月22日 - 中国军工科研院所改制相关政策征求意见稿已向有关部门征求完意见，军工专家认为，目前有关部门对支持军工科研院所改制上市已基本形成共识，除最核心军品研发机构外，其他军工科研院所改制上市在理论上没有实质性障碍。

中国证券报周一报导称，有关部门对军工科研院所改制将快速推进，有可能超出市场预期。军工专家栾大龙认为，军工科研院所最具科技实力，是代表技术创新的国家队。

他表示，由于军工科研院所获大量国家拨款，产品研制资本性开支全部或大部分由国家承担。再加上人少包袱轻、资产折旧低的优势，使军工科研院所盈利能力远高于以制造加工为主的军工企业。军工科研院所产品往往附加值和技术含量较高，更多地体现为高科技产品，或是某类武器装备中最具技术含金量的关键部件，占据产业链高端，能享受到较高溢价。

栾大龙表示，国际经验显示，通过产研结合，军工企业能有效整合内部分散的科研资源，改变机制体制，可使先进科研成果在第一时间转化为生产力。随着改制政策出台，军工科研院所类资产重组不仅可提升上市公司业绩，更可提升估值，打开相关标的广阔成长空间。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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