中国证券：军工科研院所改制相关政策拟出，上市已基本形成共识--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 中国军工科研院所改制相关政策征求意见稿已向有关部门征求完意见，军工专家认为，目前有关部门对支持军工科研院所改制上市已基本形成共识，除最核心军品研发机构外，其他军工科研院所改制上市在理论上没有实质性障碍。
中国证券报周一报导称，有关部门对军工科研院所改制将快速推进，有可能超出市场预期。军工专家栾大龙认为，军工科研院所最具科技实力，是代表技术创新的国家队。
他表示，由于军工科研院所获大量国家拨款，产品研制资本性开支全部或大部分由国家承担。再加上人少包袱轻、资产折旧低的优势，使军工科研院所盈利能力远高于以制造加工为主的军工企业。军工科研院所产品往往附加值和技术含量较高，更多地体现为高科技产品，或是某类武器装备中最具技术含金量的关键部件，占据产业链高端，能享受到较高溢价。
栾大龙表示，国际经验显示，通过产研结合，军工企业能有效整合内部分散的科研资源，改变机制体制，可使先进科研成果在第一时间转化为生产力。随着改制政策出台，军工科研院所类资产重组不仅可提升上市公司业绩，更可提升估值，打开相关标的广阔成长空间。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申