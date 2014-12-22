人民币汇率：可在合理均衡的水平上保持基本稳定--外管局局长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 中国人民银行副行长，国家外汇管理局局长易纲表示，从经济基本面看将支持人民币汇率的稳定；从总体看，人民币汇率市场化的进程非常快。
他在中国国际经济交流中心21日举办的“2014-2015中国经济年会”上表示，从基本面看，一方面，中国货物贸易今年还将是比较大的顺差，但是这几年服务贸易是逆差，两者相抵，经常贸易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重。
另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世界从长期看仍具有吸引力。
“完全有理由相信，人民币的汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。”易纲说。
他认为，人民币汇率的弹性在增加。从供求关系上看，目前人民币汇率基本是双向浮动、双向预期，不像过去一段时间内人民币只是升值方向，整个外汇市场在供求起决定性作用的情况下会更加均衡。 “从央行调控的方向看，央行在逐步退出常态式外汇市场的干预，而且外汇储备也是平稳的，这方面也是很好的（汇率）市场化指标。”易纲说。
从监管的角度看，易纲介绍，中国国际收支统计系统在过去几年大大加强，跨境资金的流动监测能力大幅度提高，加强了反洗钱、反恐融资、反避税天堂监管的职能，这也为人民币汇率进一步市场化、便利化奠定了坚实的基础。
他并指出，今年以来美元表现最为强势，美元兑欧元的升值超过10%，对日元的升值超过11%。而人民币在全世界是第二强，实际有效汇率表现为升值。
国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数11月环比上升2.3%至124.43，连续第六个月回升并续创历史新高。当月人民币名义有效汇率指数环比续升2.5%至120.62，亦连续第六个月上涨并再度刷新历史纪录。（完） (发稿 沈燕/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申