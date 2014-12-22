人民币汇率：可在合理均衡的水平上保持基本稳定--外管局局长

路透北京12月22日 - 中国人民银行副行长，国家外汇管理局局长易纲表示，从经济基本面看将支持人民币汇率的稳定；从总体看，人民币汇率市场化的进程非常快。

他在中国国际经济交流中心21日举办的“2014-2015中国经济年会”上表示，从基本面看，一方面，中国货物贸易今年还将是比较大的顺差，但是这几年服务贸易是逆差，两者相抵，经常贸易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重。

另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世界从长期看仍具有吸引力。

“完全有理由相信，人民币的汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。”易纲说。

他认为，人民币汇率的弹性在增加。从供求关系上看，目前人民币汇率基本是双向浮动、双向预期，不像过去一段时间内人民币只是升值方向，整个外汇市场在供求起决定性作用的情况下会更加均衡。 “从央行调控的方向看，央行在逐步退出常态式外汇市场的干预，而且外汇储备也是平稳的，这方面也是很好的（汇率）市场化指标。”易纲说。

从监管的角度看，易纲介绍，中国国际收支统计系统在过去几年大大加强，跨境资金的流动监测能力大幅度提高，加强了反洗钱、反恐融资、反避税天堂监管的职能，这也为人民币汇率进一步市场化、便利化奠定了坚实的基础。

他并指出，今年以来美元表现最为强势，美元兑欧元的升值超过10%，对日元的升值超过11%。而人民币在全世界是第二强，实际有效汇率表现为升值。